Gazzetta: Adl è deluso dai soldi spesi nel Bari senza risultati. Carrera per lui è l’uomo della svolta

La Gazzetta dello Sport commenta la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina del Bari a Massimo Carrera. Quello che ieri abbiamo definito un segnale di risveglio del presidente del Napoli.

Il quotidiano sportivo scrive che il patron è stato spinto da due input. Innanzitutto quello di

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi, insomma, “hanno cercato l’uomo della svolta“. Perché i De Laurentiis hanno investito un bel po’ di quattrini nella squadra pugliese.

Ma i risultati stentano ad arrivare, nonostante siano stati cambiati quattro allenatori in un anno e mezzo e 60 calciatori. Nemmeno l’avvicendamento di Matteo Scala e Giancarlo Romairone nel posto di direttore sportivo ha cambiato qualcosa.

Quest’anno, ci sono stati 15 nuovi acquisti.

L’arrivo di Carrera e il sollevamento dall’incarico di Auteri e Romairone devono essere visti nell’ottica di

“costruire basi opportune in chiave playoff. Ma, per conquistare orizzonti più sereni, il Bari dovrà rafforzarsi sul piano dell’organigramma societario e fare investimenti sulle strutture, a partire dal settore giovanile. In quanto allo stadio San Nicola, è pronto da un pezzo uno studio per renderlo più accogliente, eliminando la pista di atletica e riducendo la capienza a 40.000 posti circa”.