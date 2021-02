Gattuso: «Politano ha un problema al costato, non riusciva a respirare bene»

In conferenza stampa: «Ha preso una botta quando facevamo riscaldamento. A fine primo tempo non ce la faceva, ora sarà da valutare».

Arrivano ancora brutte notizie per il Napoli. Adesso sembra fermarsi anche Matteo Politano. Nel post partita a Sky e poi in conferenza stampa, il tecnico, Rino Gattuso, ha dichiarato che l’attaccante ha un problema al costato che gli impedisce di respirare bene. Occorrerà valutarlo nei prossimi giorni. Contro l’Atalanta, quindi, potrebbe venire meno l’ennesimo calciatore per gli azzurri. Queste le parole di Gattuso:

«Politano ha avuto un problema al costato due giorni fa, ha preso una botta quando facevamo riscaldamento. A fine primo tempo non ce la faceva, ora sarà da valutare, ma aveva dei problemi a respirare».