Gattuso: «Risultato molto, molto bugiardo»

A Sky: «Ora è inutile dire passare o non passare. Dobbiamo recuperare energie e giocatori. Perché dove si va se passiamo e non recuperiamo giocatori»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida di Europa League contro il Granada

Come si rimonta?

«Bisogna essere più precisi. Le occasioni le abbiamo create e meritavamo qualcosa in più. Risultato molto molto bugiardo. Ora è inutile dire passare o non passare. Dobbiamo recuperare energie e giocatori. Perché dove si va se passiamo e non recuperiamo giocatori. Il rammarico c’è»

Fato o destino?

«Nel calcio non c’è fato e destino, ci sono errori. Loro hanno impostato la partita sulla nostra sinistra e noi siamo stati dei polli e l’abbiamo pagata a caro prezzo»

La prestazione di Osimhen?

«Su Osimhen ho già detto. 93 giorni non sono pochi, non ha ancora recuperato gioca ancora con la fasciatura. Ma penso che il problema non sia solo di Osimhen. Potevamo fargli male e fare qualcosa in più, ma ho visto una squadra che ha fatto quello che poteva fare»

Manca una leadership

«Ci sta, ci deprimiamo, poi stiamo sempre là a pensare all’errore. Lo dicevo a Elmas che ha sbagliato due o tre volte e si deprime. nel calcio si deve mettere da parte l’errore e andare a avanti, am è qualcosa che si può migliorare e si deve migliorare»

Manca la condizione fisica

«In questa partita non si può parlare di condizione fisica, se avete visto la partita nel secondo tempo il Granada non ha fatto nulla. Quando vai sotto di due gol la reazione c’è, ma la squadra senza cambi ha fatto quello che doveva fare. Non è una condizione fisica»

Chi può recuperare per il ritorno?

«Non lo so, domani faremo la conta. Posso solo assicurare che non è facile. Oggi la priorità e pensare chi mettere in campo domenica, ma se non si recuperano i giocatori è difficile»