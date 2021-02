Gattuso: «Se una squadra italiana si permette di fare quello che hanno fatto loro ci massacrano sui giornali»

Il tecnico contro l’arbitraggio che non ha sanzionato gli spagnoli per la perdita di tempo «Nel primo tempo abbiamo giocato 17 minuti effettivo, bisogna avere un po’ di rispetto»

Fortemente polemico il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo l’uscita dall’Europa League contro il Granada verso la direzione arbitrale.

«Chi ci rappresenta, deve farsi rispettare di più perché in questi giorni ne ho viste di cotte di crude. Ci vuole più rispetto. Se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi il Granada secondo me usciamo su tutte le pagine di giornali. Nel primo tempo abbiamo giocato 17 minuti effettivo, bisogna avere un po’ di rispetto, al calcio bisogna giocare non si può stare fermi ogni tre minuti»