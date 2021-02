Gattuso: «Abbiamo preso un gol assurdo, l’Italia si faccia rispettare politicamente»

A Sky: «Nel secondo tempo ho visto una squadra vogliosa. Per come vogliamo lavorare, il lavoro quotidiano è importante»

Gattuso: Abbiamo preso un gol assurdo, tre contro uno in area. Non ricordo altre azioni subite. Dobbiamo essere orgogliosi per quello che abbiamo fatto. Anche se con dieci giocatori disponibili, abbiamo dimostrato che abbiamo qualcosa in più di loro. Chi ci rappresenta, deve farsi rispettare di più. Ci vuole più rispetto. Il Granada nel primo tempo abbiamo giocato 17 minuti effettivi, bisogna avere un po’ di rispetto, al calcio bisogna giocare non si può stare fermi ogni tre minuti. Se lo facciamo noi italiani, veniamo massacrati su tutti i giornali mondiali.

Nel secondo tempo ho visto una squadra vogliosa, adesso dobbiamo recuperare energie, abbiamo speso tanto, Tra due giorni abbiamo un’altra partita. Bisogna continuare e aspettare quelli che recuperano

La squadra deve stare tranquilla, il responsabile delle scelte sono io. Per come vogliamo lavorare, il lavoro quotidiano è importante, non abbiamo mai lavorato, non lo facciamo da tanti mesi. Se qualcuno deve pagare, sono io.

Mancano ancora sedici partite, ci sono tanti punti a disposizione. Non dobbiamo deprimerci. Dobbiamo tornare la squadra che sa quello che vuole. Ultimamente stiamo sbagliando tanto. Se vuoi costruire dal basso, devi lavorare sui concetti.

Ghoulam oggi grande qualità, grande impegno. Se gioca come oggi, può darci una mano.

Mertens l’ho visto meglio rispetto alle altre partite, c’è meno zoppia.

Osimhen, non dipende da noi. C’è un protocollo della federazione, ha avuto un trauma cranico.