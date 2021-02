Gattuso: «Il tweet di De Laurentiis? Ho già cantano la mia Messa»

Alla Rai: «Abbiamo giocato con la difesa a 3 perché non avevo gli uomini giusti per il centrocampo. Domani Fabian Ruiz potrebbe tornare ad allenarsi individualmente»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai al termine della semifinale di andata della Coppa Italia contro l’Atalanta terminata in pareggio

Lo zero a zero è un ottimo risultato?

«Che siamo favoriti mi viene da sorridere, l’Atalanta è una squadra tosta, oggi ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo tanti calciatori che stanno giocando sempre e corriamo rischi. Abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, potevamo fare meglio davanti, ma in questo momento siamo cotti in avanti»