Galliani: “Senza la nebbia di Belgrado il Milan non avrebbe mai vinto così tanto”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha ricordato su Sky Sport gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni del 1988, quando il Milan batté la Stella Rossa sotto una fitta nebbia che portò anche alla sospensione della gara. I rossoneri poi vinceranno il torneo.

Spesso mi sono chiesto cosa sarebbe successo senza quella nebbia a Belgrado. Avremmo vinto molto lo stesso, ma non quanto senza quella nebbia. Non sarebbe arrivata la vittoria di quella Coppa dei Campioni perché poi l’Inter vinse lo scudetto e all’epoca si qualificava solo chi vinceva il campionato. La vittoria col Benfica in finale ci fece giocare anche l’edizione successiva.

Incontrare la Stella Rossa fa vincere le coppe al Milan. Ricordo il gol di Inzaghi che nel 2007 ci fece passare il turno. Mi auguro quindi che i rossoneri possano vincere l’Europa League.