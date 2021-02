Diritti tv, i top club hanno fretta e scrivono a Dal Pino: “Basta rinvii, ora votiamo”

Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Napoli e Verona (con l’appoggio di Milan, Udinese e Cagliari) rompono gli indugi. Tramontata ormai l’ipotesi di una nuova media company

Con una lettera di due pagine a Paolo Dal Pino sette club di Serie A, tra cui ci sono tutti i “top”, chiedere esplicitamente al presidente della Lega di andare al voto domani, senza ulteriori rinvii, sull’assegnazione dei diritti tv del campionato per il prossimo triennio. Firmano il documento Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Napoli e Verona. E – scrive Repubblica – questi hanno l’appoggio di Milan, Udinese e Cagliari.

Sul banco dei contrari siedono ancora Genoa, Sampdoria, Roma, Bologna, Crotone, Benevento e Parma, “determinati a votare prima sull’ipotesi di dar vita a una nuova media company a cui parteciperebbero fondi d’investimento, pronti a dare subito liquidità ai club”.

Ma, scrive Repubblica, l’ipotesi media company pare ormai tramontata. Nella lettera a Dal Pino le società sottolineano come ormai non ci siano più questioni in ballo tali da giustificare nuovi rinvii, e che l’accordo quadro sulla media company “non ha trovato il consenso con maggioranza qualificata” e quindi “questa opportunità di sviluppo non è allo stato più praticabile”.