Corrmezz: il bilancio 2021 del Napoli è inquietante, già sei sconfitte

Quattro sconfitte consecutive in trasferta: Verona, Genoa, Atalanta e Granada. Nelle ultime cinque partite ha segnato solo tre gol

Il Corriere del Mezzogiorno mette in fila un po’ di numeri del Napoli di Gattuso ed usa il termine inquietante a proposito del bilancio del 2021. Non è che vada meglio estendendo lo sguardo al 2020.

Ricorda che

in trasferta sono arrivate quattro sconfitte consecutive contro Verona, Genoa, Atalanta e Granada e, quando va in svantaggio, fa fatica a ritrovarsi. Il Napoli è andato dodici volte sotto nel risultato e ha ribaltato la gara soltanto in tre occasioni contro Benevento, Rijeka e Sampdoria.