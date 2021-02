Conte: «Battibecco con Agnelli? La Juve dica la verità, il quarto uomo dovrebbe aver sentito»

Ai microfoni Rai: «Ci vuole più sportività e più rispetto per chi lavora. Avremmo dovuto concretizzare di più. Paghiamo gli errori»

Antonio Conte ai microfoni Rai al termine di Juventus-Inter di Coppa Italia.

Conte: “Battibecco con Agnelli? Fonti della Juventus dovrebbero dire la verità, il quarto uomo dovrebbe aver sentito. Ci vuole più sportività e più rispetto per chi lavora”.

E ancora:

“Avremmo dovuto concretizzare di più. Paghiamo gli errori, ma in 180′ ho visto due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Bisogna imparare dagli errori, ripartire e riprovare”.

“Lukaku nelle ultime partite non al 100%, ma ha comunque dato il massimo. Ci sono momenti in cui si è più brillanti e altri in cui si è più opachi”.