Chiellini: “La sconfitta col Napoli non ci scalfisce”

Il difensore della Juventus ha presentato la partita col Porto in conferenza: “Il periodo è positivo e le competizioni vanno distinte”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha presentato la partita di Champions League col Porto in conferenza stampa.

Arriviamo da un periodo positivo, la sconfitta col Napoli non ci scalfisce. Le competizioni vanno distinte e siamo ancora in lotta per tutti gli obiettivi.

Il Porto si difende bene e subisce poco, dobbiamo evitare di sbattere sul muro e prendere le ripartenze. Dovremo evitare gli errori degli ultimi anni che ci è costato l’eliminazione.

Futuro? Vivo il quotidiano con entusiasmo, il resto si vedrà. Demiral e Bonucci ormai li conosco più di mia moglie…