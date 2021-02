Calabria: “Ai videogiochi preferisco i vigneti”

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera di cui si riporta un estratto.

Ai videogiochi perdo sempre. E poi non mi divertono. A volte mi chiedo come facciano i miei compagni a star davanti allo smartphone tutto il giorno. Meglio due passi all’aria aperta, stare con le persone vere, in carne e ossa. Uso i social, ma non li amo. Sono rimasto un ragazzo di campagna. Quando posto torno dai miei genitori e dai miei amici, con loro passeggio per i campi e vado per vigneti. Sono sempre stato affascinato, sono un collezionista come mio nonno. Ecco, se ho un hobby è l’enologia.