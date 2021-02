Braconaro (Cts): “I tanti infortuni a causa dei tanti impegni. Un database aiuterebbe

Il membro del Cts a radio Kiss Kiss: “Il Napoli, la Juve e l’Atalanta hanno disputato più partite rispetto alle altre squadre e questo non permette un recupero fisico e di allenarsi in maniera corretta”

Il prof. Francesco Braconaro, membro del CTS, ha parlato a radio Kiss Kiss Napoli della situazione dei tanti infortuni muscolari di alcune squadre tra cui9 il Napoli

“Il Napoli, la Juve e l’Atalanta hanno disputato più partite rispetto alle altre squadre e questo non permette un recupero fisico e di allenarsi in maniera corretta come vorrebbero gli allenatori e i preparatori atletici. Tutto questo provoca un’impennata degli infortuni di tipo muscolare.