Ballardini: «Quando in squadra hai giocatori seri e di qualità questo è quello che viene fuori»

A Dazn: «Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che per la rosa che ha deve lottare per vincere il campionato. Potevamo essere più bravi nella gestione della palla».

Il tecnico del Genoa, Ballardini, ai microfoni di Dazn dopo Genoa-Napoli.

Una serata davvero magica. Il centrocampo balla?

«Il Genoa questa sera per me poteva essere più bravo nella gestione della palla, a tratti. E’ vero che giocavamo contro una grande squadra, ma sappiamo gestire meglio la palla. Stasera non eravamo così brillanti e lucidi».