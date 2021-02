Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini: Maehle c’è

Il difensore era stato dato in forse dal tecnico in conferenza stampa, a causa di una contusione, invece è in elenco

L’Atalanta ha comunicato i nomi dei 23 calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la partita contro il Napoli di domani. Maehle, che il tecnico aveva dato in forse in conferenza stampa, è stato convocato.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.