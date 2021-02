Alvino: De Laurentiis si è complimentato con il Napoli negli spogliatoi

Il presidente ha seguito la partita in tv, negli spogliatoi del Maradona, poi l’incontro con i calciatori

Su Twitter, Carlo Alvino racconta che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è congratulato con la squadra nel post partita, per la vittoria sulla Juventus. De Laurentiis ha visto la partita negli spogliatoi, in tv, a causa del grande freddo che oggi attanaglia la città. Al termine, ha incontrato i calciatori per fare loro i suoi complimenti.

