Ziliani: Handanovic che resta a guardare il pallone che s’infila sta diventando un classico abbastanza inquietante

Molte le proteste sui social nei confronti del portiere dell’Inter per il gol subito dalla Roma, nonostante la colpa non sia solo sua

Grandi polemiche sui social tra i tifosi dell’Inter e non solo per il vantaggio conquistato dalla Roma in quello che è definito uno dei big match del campionato. Tra le altre cose ha fatto molto discutere il fatto che Handanovic sia rimasto praticamente fermo sul tiro di Pellegrini. Anche il giornalista Paolo Ziliani ha commentato

Ne ha presi di peggiori (e anche la difesa ha le sue colpe), ma #Handanovic che in piedi se ne resta a guardare il pallone che s’infila in rete sta diventando un classico, abbastanza inquietante, del campionato 2020-21.#RomaInter pic.twitter.com/wAzDMBuzuZ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 10, 2021