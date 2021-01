Verona-Napoli, per la Gazzetta gioca Elmas al posto di Zielinski

Il centrocampista polacco è dato in panchina. La punta è Petagna. Ma sarà il macedone a lavorare alle sue spalle con Insigne e Lozano

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, non ci sarà Zielinski, oggi, in campo contro il Verona, ma Elmas. La formazione del Napoli, per la rosea, vede Meret tra i pali, Hysaj, Koulibaly, Raahmani e Di Lorenzo sulla linea difensiva. In mediana la coppia Bakayoko e Demme e, dietro Petagna punta, Insigne, Elmas e Lozano. Il centrocampista polacco è dato in pancina, dove si siederanno anche Mertens e Osimhen, alla prima convocazione dopo l’infortunio e il Covid.