Verona, i convocati di Juric per il Napoli. Non ci sono Sturaro, Ruegg e Veloso

Sono 24 i giocatori gialloblù in lista. C’è Ceccherini, che potrebbe partire dalla panchina

Il Verona ha ufficializzato i 24 convocati per la partita contro il Napoli, in programma al Bentegodi alle 15. Non ci sono Ruegg (infortunato alla caviglia), Veloso, Favilli, Vieira, Benassi e il neo arrivato Sturaro. In lista compare invece Ceccherini che comunque però partire dalla panchina.

Ecco la lista completa:

Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi.

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Amione.

Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Bessa, Tameze, Danzi.

Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Kalinic, Colley.