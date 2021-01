Tavecchio è il nuovo presidente dei dilettanti della Lombardia

L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, torna nel calcio dopo tre anni come presidente del Comitato Regionale Lombardia dei Dilettanti. Tavecchio (77 anni) è stato eletto oggi, sbaragliando la concorrenza di Alberto Pasquali, delegato della Lega Nazionale Dilettanti di Brescia dal 2007: 380 voti contro 366, più cinque schede bianche.

Le prime dichiarazioni del neo eletto presidente sono riportate dal sito online della Gazzetta dello Sport:

“Ho lasciato da 7 anni, che con i mezzi di oggi sono un’eternità. La stagione che ci aspetta è drammatica, io non credo che ci siano i presupposti per fare un campionato in questo momento. Ci sono troppe partite da giocare, e non faccio considerazioni sul fatto che ci siano gironi da 18 squadre. Andrò a Roma senza rivalsa ma a capire e fare in modo che non ci sia una situazione differente. Ora il cerchio si chiude e si apre una stagione diversa. Faremo di tutto per mettere insieme le forze per arrivare a risolvere i problemi senza una rivalsa personale e senza rancore, ma con la dignità di una regione che conta 10 milioni di abitanti”.