Sconcerti: «Avere il Napoli come avversario è una rottura di scatole infinita per tutti»

A Canale 21, il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha commentato la vittoria del Napoli sulla Fiorentina per 6-0, domenica pomeriggio, al Maradona.

“Il Napoli fa paura, quando lo vedi da avversario e ti attacca. Non è un argomento Demme o Fabian, con degli episodi come in tutte le vite possono dare destini diversi, ma la prova è stata incredibile ed avere il Napoli come avversario è una rottura di scatole infinita per tutti”.