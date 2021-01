Rio Ferdinand racconta quando Ruud van Nistelrooy consiglio a CR7 di unirsi al circo

Rio Ferdinand, compagno di Cristiano Ronaldo all’epoca del Manchester United ha regalato ai tifosi un nuovo aneddoto sul loro beniamino come riporta il Corriere dello Sport.

L’episodio si riferisce all’inizio della sua esperienza inglese e secondo Ferdinand ha molto influenzato il carattere di CR7. Ronaldo ebbe un dissidio con Ruud van Nistelrooy, dell’attacco dei Red Devils di Sir Alex Ferguson e il numero 10 olandese stufo che Ronaldo non riuscisse a servirgli un cross gli consigliò “di unirsi a un circo”.

Ai tempi, il giovane portoghese si divertiva a “intrattenere la folla” sfoggiando trucchi e abilità da freestyler. “Ruud era l’uomo dello United all’epoca. Era quello che segnava tutti i gol – ricorda Rio Ferdinand – Eravamo in allenamento, Ronaldo stava facendo qualche trucchetto mentre Ruud correva in area. Cristiano non gli ha passato il pallone e Ruud è impazzito. ‘Dovrebbe essere al circo, non in campo’, gli ha urlato. Ronaldo era sconvolto”.