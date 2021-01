“Non escludo il ritorno in Germania”: Fiorentina, Ribery ai saluti?

Il francese ha parlato del suo futuro in un’intervista alla Bild: “Al momento penso soltanto alla Fiorentina, ma non escludo un ritorno in Germania”

Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui ha parlato anche del suo futuro.

Al momento penso soltanto alla Fiorentina, sono importante per la squadra, ma non escludo che quando avrò finito qui potrò tornare in Bundesliga. Giocare senza tifosi non è stimolante, il pubblico mi manca molto.