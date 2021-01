Napoli-Spezia: che fetenzia, ancòra nun ce pozzo crerere

Le pagelle in lingua. A Gattuso 3: ô Napule d’ajere mancaje cazzimma e sacrieja (cinismo). Troppe sbavature per Maksimovic

Che fetenzia guagliú, che fetenzia! I’ ancòra nun ce pozzo crerere ca ajere a ll’ora d’’eppastarelle e dd’’o rusolio, ô Maradona, âmmu perduto n’ata accasione e ca ‘o sibbacco (match) d’’o Ciuccio contr’ô Spezia ca ‘e cuane (azzurri) êsseno avut’’âffuzzà (vincere) facile e llargo ‘mmece se cunchiudette cu ‘a terza scutuliata casalinca d’’e nuoste ca abbuscajeno pe ddoje a un. Ô ventajo (vantaggio) ‘e Petagnone, arrivato sulo ô 58’ rispunnetteno ô 68′ Nzola [cu ‘nu ricore, rialato da Anemalonga] i a ll’ 81’ Pobega ca detteno ô Spezia ‘a primma arnassa (vittoria) doppo dduje mise e otto mubbare ( partite).Che fetenzia! E ssi mme spiate chi fove ‘o respunzabbile d’’a mazziata avuta, i’ me levo subbeto ‘o dente e ddico ca foveno quase tutte ‘e jucature mise ‘ncampo, ma ‘mprimmose chi avette ll’itimma (colpa) ‘e ll’azzimma (sconfitta) fove Gattuso ca nun capisco pecché vulette cagnà ‘a furmazziona ch’êva affuzzato (vinto) a Ccagliari spustanno Lozano a ccentro, facenno a mmeno ‘e Petagnone i asasa (soprattutto) ‘nfessennose a ffà jucà ‘o ‘Ntontero ‘nchietta cu Cchitelassa e Mario Rui ‘ncopp’â ferza mancina. Cumme si nunn’avastasse ll’ucummo Mariani, ca nun ce porta bbuono, ce ajutaje p’’a scesa vedenno subbeto ‘o ricore prucurato da Anemalonga, ma nchiudenno ll’uocchie pe nun vederne ‘nu paro a ffavore nuoste. Si tanto me dà tanto fove naturale ca fernesse cumme fernette, cu n’ata accasiona jettata a mmare. A ‘stu punto me venesse ‘o sfizzio ‘e nun fa ‘e ppaggelle e dde mettere tre a ttutte quante…, ma nun fósse justo e ppirciò ‘e ffaccio:

OSPINA[Pastacrisciuta] 5,5 Se facette cartià ‘ncopp’ô ricore, ma nun tenette itimme (colpe) ‘ncopp’ô doje a uno.

DI LORENZO 5 Nsi’ a ll’uttantesimo nun ghiucaje malamente, ma po s’addurmette, ‘ncopp’â palla rispinta dô palo e llassata a Ppobega e ‘stu fatto nquacchiaje ll’atalossa(prestazione) soja. Peccato!

MANOLAS[Chitelassa] 6 Fove ‘o cchiú attiento d’’a trasera (difesa) e nnun tenette itimme (responzabilità9 ‘ncoppo ll’addaffe (reti) pigliate.

MAKSIMOVIC[‘O ‘Ntontero] 4 Troppi sfregazze (sbavature) pe ‘nu centrale!

MARIO RUI 4,5 Durante ô primmo ajone (tempo) daffaje (spinse) paricchio, ma senza zuco sbaglianno cchiú ‘e ‘nu jabbro (cross), ma dint’ô chiuovo ‘e ll’arrancua ( ripresa)nun cuntrullaje ‘a palla ca addivintaje ‘o doje a uno.

RUIZ 3 Nun ce stette cu ‘a capa e ô 68’ ffacette ‘na fessaria esaggerata: nun se cerca ‘e levà ‘a palla cu ttanta ararara (foga) a n’ommo marcato e nchiuso dê duje centrale! [Da ll’82’ LLORENTE[‘O Spetaccuso ] 3 Cumpletamente inutile; mammuoccelo cumm’è nun servette né ppe ffrijere, né ppì’arrostere

BAKAYOKO 5 Se facette ‘nu mazzo tanto ricuperanno tanti pallune, ma nun ne circallassaje (concretizzò) nisciuno e avette durante ô primmo ajone (tempo) ‘na bbona accasione ca sciupaje! [Dô 76’ ELMAS [‘O Turco] – sv.]

POLITANO 4,5 Jurnata no! Accumminciaje nun c’è mmale ma po fove straccarellato, se futtette ‘e paura e sparette dô campo! [Dô 53’ PETAGNA 6,5 Êsse avut’’a jucà dô primmo minuto e ffove isso ll’ unica nota pusitiva pe Ggattuso: trasette,apprimma sfresaje ‘o stuco (sfiorò il gol) i ‘a siconna palla avuta ‘a mette dinto purtannoce ‘nventajo (in vantaggio).]

ZIELINSKI 5,5 Appannato; nun facette luce cumme ‘mmece êva fatto a Ccagliari [Dô 76’ LOBOTKA – sv.]

INSIGNE 4,5 Criaje tante accasione, ma sbagliaje pure tanti ppalle e asasa (soprattutto) nun lle perdono ‘o stuco (gol) ca se magnaje dint’ê primme minute, forze steva ‘nnattasallulo (in fuori gioco), però tu chella palla ll’hê ‘a menà dinto e aspetta ca ll’ucummo (arbitro) te cassa ‘o stuco! Tu ll’hê ‘a fa!

LOZANO 6 Fatica aunesta jucanno fora plantiglia (fuori ruolo) ma fove troppo macranadatto (altruista)!

all. GATTUSO 3 A pparte ‘e chello ggià ditto ô Napule d’ajere mancaje cazzimma e sacrieja (cinismo)! Troppe ll’ accasione sprecate sprecate dint’ê primme quarantacinche minute e defàuto (mancanza) d’artauada (di umiltà) ‘int’ô mumento difficultuso.

arb. MARIANI 4 Chisto nun ce porta bbuono i è scadente: siscaje ad capocchiam e nun vedette paricchi carí (falli) ‘ndanno d’’e cuane(azzurri) e cce facette allimeno ‘nu paro ‘e fetenzie. Dduje ricure a ffavore nuosto nun date ‘a sfarma (colpa) nun fove ‘a soja però, ma de chi mannaje n’arbitro rumano a arbitrà ‘o Napule!

E ccu cchesto ve saluto; fermammoce cca ddannoce appuntamento, si dDi’ vo’ a llunnerí ca vene doppo d’’a nàcchela (trasferta) a Udine contr’ê lucale. E spero, pure si ‘a veco tosta, ca ve pozzo cuntà bbelli ccose! Staveti bbe’.