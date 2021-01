Milan, Calhanoglu non si allena da due giorni per un tampone dall’esito incerto

Sono due giorni che Hakan Calhanoglu non si allena. La cosa sembrava una conseguenza dell’infortunio alla caviglia subito nei primi giorni del mese. Ma la Gazzetta dello Sport ipotizza che invece la scelta sia dovuta all’esito di un tampone difficile da interpretare.

“Il problema non riguarda più la caviglia che lo aveva costretto alla panchina iniziale contro il Toro: la zona da numero dieci allora fu occupata da Brahim Diaz, soluzione che Pioli dovrebbe riadottare anche a Cagliari. Per il futuro prossimo, chissà. Il dubbio pare legato a un tampone dall’esito interpretabile, situazione che può capitare e che al Milan conoscono: Donnarumma e Hauge risultarono (falsi) positivi e dunque costretti a saltare le partite contro Roma e Sparta Praga, ma in campo tre giorni dopo a Udine, una volta stabilito l’errore del test. L’incertezza si ripropone per Calhanoglu: il club, attento a rispettare tutte le disposizioni sanitarie e a non mettere a rischio la salute dei suoi giocatori, ha preferito fermare Hakan in attesa di risposte definitive. Se il risultato sarà negativo, il turco tornerebbe subito a disposizione di Pioli: ma con un solo vero allenamento di preparazione, quello di oggi, difficilmente potrà essere nelle condizioni migliori per guidare l’attacco già domani”.