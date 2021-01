Mihajlovic: “Se Ibra giocava con noi sarebbe finita 0-3”

Il tecnico del Bologna a Sky: “Noi abbiamo giocato meglio di loro. Hanno avuto due rigori, non so se ci fossero”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di oggi contro il Milan

Cos’è mancato oggi?

“Abbiamo creato diverse occasioni, Donnarumma è stato bravo e ci abbiamo creduto fino alla fine. Non credo sia una sconfitta meritata: loro sono più forti di noi e va bene, ma noi abbiamo giocato meglio di loro. Hanno avuto due rigori, non so se ci fossero: loro hanno giocato palla lunga su Ibra e noi abbiamo creato le nostre occasioni. Ci fosse stato Ibra dalla parte nostra sarebbe finita tre a zero per noi”.