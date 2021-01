Napoli, Mertens ha svolto terapie per riacutizzarsi del fastidio alla caviglia

Una notizia che mette in ansia considerando il Napoli si trova sprovvisto del suo attacco titolare in quanto anche Victor Osimhen non è ancora al 100% dopo il covid e l’infortunio alla spalla

Non arrivano buone notizie dal report dell’allenamento odierno del Napoli. Il gruppo, dopo una giornata di riposo concessa da Gattuso a seguito della vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia, si è ritrovato nel pomeriggio a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista del match di domani contro il Parma, ma non tutti hanno lavorato.

Secondo quanto riporta il Napoli infatti Dries Mertens non era in gruppo, ma ha svolto terapie e lavoro personalizzato per il riacutizzarsi del fastidio alla caviglia.

Una notizia che porta con sé un po’ di preoccupazione considerando che il Napoli al momento si trova sprovvisto del suo attacco titolare in quanto anche Victor Osimhen non è ancora al 100% dopo il covid e l’infortunio alla spalla