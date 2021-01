Marocchi a Sky: «C’è bisogno del Napoli in questo campionato»

Col il rigore messo a segno da Insigne e il gol di Bakayoko, il Napoli porta a casa una vittoria dalla trasferta a Udine. Il primo risultato positivo dopo un periodo di crisi e si spera il primo dal momento che ci sono diversi appuntamenti importanti che attendono la squadra di Gattuso fino al 20 gennaio.

Vittoria celebrata anche nello studio di Sky dove Marrocchi ha commentato così al fischio finale

«C’è bisogno del Napoli in questo campionato. Pensavamo fosse stabilmente lì ma sembra debba succedere qualcosa. Non può essere una squadra alla ricerca del modo di giocare, doveva essere qualcosa di consolidato già. Riporterei tutto all’assenza di Osimhen, che è un modo di stare in campo»