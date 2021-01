Speriamo che Mattarella abbia lo stesso coraggio di Mario Rui…Il Subcomandante Chucky fa un campionato a parte

Antonio Pisapia: “Non perdo, perché i miei giocatori corrono più dei tuoi. Fanno le ripetute. Per correre 90 minuti ad un certo ritmo bisogna allenare il cuore prima dei muscoli, sono i principi dell’aerobica.”

Il Molosso: “E a centravanti chi gioca, Jane Fonda?”

Antonio Pisapia: “Albè, tu giochi ancora catenaccio e contropiede!

L’uomo in più… È bastato l’uomo in più…

🙄 Pressing alto, corti, equilibrati. Nel primo tempo ha giocato il Napoli con il 4-3.3, nel secondo Gattuso…

😕Lo Spezia ha portato in gita al Maradona la panchina, noi abbiamo messo nel finale un difensore per un attaccante per difendere il quattro a due. Non so voi ma ho creduto di sognare.

😁 Speriamo che Mattarella abbia lo stesso coraggio di Mario Rui… Un destro a giro da fermo quasi all’incrocio. Ho visto anche cose impossibili ma questa sarebbe stata leggenda

A tutti quelli che ironicamente in giro chiedevano che ruolo avesse Elmas. Lo avete visto stasera. A tutti quelli che si chiedono perché mai dobbiamo palleggiare al limite della nostra area dico che bisogna aspettare i progressi….Della ricerca scientifica psichiatrica

😎 Il Subcomandante Chucky fa un campionato a parte; Demme ciondola una meraviglia. Lorenzo si danna l’anima come pochi, Kalidou di tacco ha illuso tutti noi…

😶 La sintesi perfetta di questo Napoli, spumeggianti e arrendevoli, compatti e sfilacciati, spettacolari e frastornati. Abbiamo vinto, siamo in semifinale, per i risultatisti basta questo per gli ansiosi la preoccupazione…Aumenta.

Forza Napoli Sempre e Comunque

‘E che Maradona v’accumpagne.

❤