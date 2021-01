Lo schiaffo ad Aronica (che se la prese con Nocerino) e le altre mille provocazioni di Ibra

In Francia, nel dicembre 2013, Psg contro Lille. Ibra spinge Rio Mavuba a terra, Mavuba si rialza e lo prende per il collo. Zlatan non reagisce, e crolla a terra. Malizia pura. Nel gennaio 2015, contro il Saint Etienne, si fa una lunga “chiacchierata” con Paul Baysse, fino a quando lo guarda e gli fa: “Sorry, who are you?”.