Lo sceicco del Manchester City acquista il primo trofeo della FA Cup per circa 850 mila euro

Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario del Manchester City, ha vinto all’asta la prima coppa utilizzata per premiare i vincitori della FA Cup tra il 1896 e 1910 per 759.052 sterline, pari a poco più di 842 mila euro.

Tuttavia, il cimelio sarà messo a disposizione del pubblico e verrà prestato al National Football Museum di Manchester, come comunicato dal club inglese.

We are delighted to announce we are now the proud custodian of the 1896–1910 #FACup following the recent purchase of the trophy at auction by Club owner, His Highness Sheikh Mansour bin Zayed.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/eRBRdbTFm0

— Manchester City (@ManCity) January 8, 2021