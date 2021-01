Le nove telefonate e i sette messaggi della Juve per “spingere” la cittadinanza di Suarez

Nell’inchiesta sull’esame farsa di Suarez finisce un altro dirigente della Juventus, oltre a Paratici e Cherubini. Lo scrive Repubblica, che oggi riporta le chat tra il club bianconero, la ministra De Micheli e il Viminale.

E’ Maurizio Lombardo, che dal 2011 al 2020 è stato segretario generale della Juve. Si occupava lui dei contratti, dei documenti e dei regolamenti.

“ Il suo nome è citato nei verbali dei testimoni e degli indagati ascoltati dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone . Lombardo è stato sentito già due volte dai pm. Il suo verbale è ancora secretato e lui non risulta indagato. Ma da quel che si può ricostruire dagli atti sin qui depositati, Lombardo ha avuto un ruolo, seppur in apparenza minore, nella genesi del pasticcio dell’esame sostenuto il 17 settembre presso l’Università per Stranieri. Che venne preceduto, documentano i tabulati, da un giro di almeno 9 telefonate e 7 messaggi tra manager juventini, la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, il capo di gabinetto del Viminale . Conversazioni di cui vi è traccia nelle chat allegate agli atti”.

Il quotidiano ricostruisce la vicenda. Il 3 settembre, Paratici chiama la ministra De Micheli. Le spiega, come confermato dalla stessa ministra ai pm, che la Juve sta acquistando Suarez ma che manca il passaporto. Le chiede un aiuto per velocizzare la pratica.

Repubblica scrive:

“Subito dopo la chiamata di Paratici, sul telefonino della ministra arriva via whatsapp tutta la documentazione necessaria per riavviare la pratica Suarez e portarla a completamento: la domanda di cittadinanza, il primo rigetto del ministero, il passaporto spagnolo del calciatore e alcuni certificati di buona condotta rilasciati da autorità straniere. A inviarglieli è Lombardo. Che sarà anche colui che qualche giorno dopo, precisamente il 7 settembre, durante una riunione per decidere dove far svolgere l’esame a Suarez, segnala a Federico Cherubini, braccio destro di Paratici, il nome di Maurizio Oliviero. Il solerte direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia che si metterà a disposizione della Juve per anticipare e organizzare una sessione ad hoc per il calciatore”.