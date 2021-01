Il Chelsea ha deciso: il nuovo allenatore è Tuchel

Il tecnico ha firmato un contratto di 18 mesi con possibilità di un’estensione. Dirigerà il suo primo allenamento questa sera e sarà in panchina per la partita di Premier League di domani contro il Wolves.

Il Chelsea ha ufficializzato la nomina di Thomas Tuchel come nuovo allenatore della squadra.

Sarà il primo tedesco a gestire il Chelsea, dove si riunirà con Christian Pulisic e Thiago Silva che ha allenato rispettivamente a Dortmund e Parigi.

Tuchel ha firmato un contratto di 18 mesi con la possibilità di un’estensione. Le sue prime parole sono state queste:

“Vorrei ringraziare il Chelsea FC per la loro fiducia in me e nel mio staff. Abbiamo tutti il massimo rispetto per il lavoro di Frank Lampard e per l’eredità che ha lasciato al Chelsea. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di incontrare la mia nuova squadra e competere nel campionato più eccitante del Calcio. Sono grato di essere ora parte della famiglia Chelsea!”