Ieri l’ennesimo remake del Napoli. L’approccio timoroso di chi si considera inferiore

POSTA NAPOLISTA – Tifo Napoli da quando ho memoria, ormai antica, e sono stanco. La partita di ieri l’abbiamo vista tante volte, troppe

Partita vista tante, troppe volte. Approccio prudente – o meglio, timoroso – di chi si sa inferiore, manovra stentata, errori ripetuti, contrasti persi (what else con i pesi piuma che ti ritrovi?), rari gli affacci verso l’area avversaria, pochissime estemporanee occasioni (che, in una finale, basterebbero a una squadra forte, ma a noi no: rigore miseramente a lato). Gli altri, in effetti, non un granché, ma più tosti e sicuri, abituati a giocarsela e, soprattutto, provvisti di risolutori, quei tipi che il Napoli disdegnava perché aveva ben altro a cui pensare e che ora – guarda un po’ – ci osservano dall’alto in basso (a proposito: e quando più ci capita un Mister come quello che hanno mandato via!). Ma tant’è.

Confesso di essere stanco e sempre meno interessato. Tifo Napoli da quando ho memoria, ormai antica, e so che soltanto con Allodi, Juliano, Ferlaino e Maradona (nell’ordine che preferite) si è giocato a vincere. Il resto è una sequela di stagioni deludenti, quando non catastrofiche, coppette di terz’ordine, piazzamenti per rimpinguare le casse, serate come quella di . Forse quel geniaccio di Sarri ci aveva fatto un pensierino, ma, a Firenze, lui non aveva Diego, Bagni, De Napoli, Giordano, Careca, Bruscolotti, Ferrara, Alemao. Adesso, per gustare calcio, guardo l’Atalanta (l’unica che susciti attenzione), gare di Premier (è tutta un’altra cosa) e la Champions quando c’è in palio qualcosa (la League del giovedì, invece, è uno strazio). E poi leggo il Napolista, che, per dirla con Sciascia, favorisce il ragionare.