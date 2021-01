Gattuso sbotta: «Dovevo ricevere i complimenti per la quarta semifinale e non le domande su cosa ha detto De Laurentiis»

Il tecnico piuttosto risentito alla Rai: «Io sono uno molto cazzuto che nella vita si è conquistato tutto e non mi deprimo. Sono capace anche di andare ad allenare in Kuwait se mi girano»

Rino Gattuso scoppia in diretta alla Rai nel post partita della gara di Coppa Italia contro lo Spezia e dopo aver spiegato che lui non si dimette e che non capisce perché tutti si pongano questa domanda attacca le critiche eccessive nei suoi confronti

«L’allenatore deve essere messo in discussione e a me piacciono le critiche. Ma quello che sta succedendo qui mi sembra eccessivo. Oggi mi aspetto che la prima domanda doveva essere complimenti perché è la quarta volta che sei arrivato in semifinale, non è importante? O è importante solo chiedere cosa ha detto il presidente?»

Una delle domande era infatti stata sulla fiducia che il presidente ieri ha confermato nei suoi confronti dopo essere andato a cena con la squadra

«Il presidente ha parlato con la squadra e li ha tranquillizzati, ma io non ho bisogno di essere tranquillizzati. Oggi abbiamo passato il turno e sembra che non abbiamo fatto niente. Io sapevo fin dall’inizio che è difficile giovare qui. Io sono uno molto cazzuto che nella vita si è conquistato tutto e non mi deprimo. Sono capace anche di andare ad allenare in Kuwait se mi girano. E finché ho la squadra che mi dà tanta disponibilità vado avanti»