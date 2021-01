Gattuso: «Io non mi dimetto. Se al presidente non sta bene, mi manda via»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro lo Spezia

Che indicazione esce da questa sera?

Oggi più efficaci sotto porta

È stata una vigilia sofferta con tante voci

«A me non devono dare nessuna fiducia. Oggi Mi dà fastidio che altri colleghi mi chiedono che mi devo dimettere, che non capisco perché gli altri no. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo fare. Io sto buttando il sangue insieme con il mio staff, poi se non ci sono i risultati sono un dipendente. Se al presidente non sta bene, mi manda via. Io non mi dimetto, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare, poi gli addetti ai lavori diranno. Perché non dite che è la quarta semifinale che faccio, non lo dite mai»