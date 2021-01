France Football esalta Milik: «Ha il gol nelle vene, il Marsiglia può essere felice di averlo»

“Basta aver visto qualche partita per capire che tipo di giocatore è. Capace di attaccare lo spazio giusto al momento giusto per ritrovarsi in una posizione adatta a segnare, è un cliente sacro per le difese avversarie”

France Football esalta l’acquisizione di Arkadiusz Milik da parte dell’Olympique Marsiglia.

“Il suo potente gioco di testa in area, la sua precisione sulla palla, la sua zampa sinistra… sono tutte qualità che i suoi concorrenti nella squadra olimpica non hanno. Basta aver visto qualche partita per capire che tipo di giocatore è. Milik ha il gol nelle vene. Capace di attaccare lo spazio giusto al momento giusto per ritrovarsi in una posizione adatta a segnare, l’ex napoletano è un cliente sacro per le difese avversarie. Se eccelle nel gioco aereo, il polacco non esita a tuffarsi in profondità e spesso offre soluzioni ai suoi partner”.