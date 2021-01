Foggia: “Eder, Cutrone e Llorente? Circolano tanti nomi… magari non stiamo trattando loro”

Prima del match col Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia.

“Inzaghi ha ragione quando si arrabbia con la squadra perché concretizza poco rispetto a quello che produce. Il mister sa trasmettere ai calciatori la mentalità giusta, sappiamo tutti che in Serie A diventa difficile contro chiunque se abbassi la tensione. Se il Benevento non dà il 110% in tutte le partite rischia di soffrire, vogliamo evitare una seconda parte di stagione complessa. Ci fidiamo molto del nostro staff tecnico. Inzaghi è stato ingiustamente etichettato come difensivista, ma il suo calcio è propositivo e si modella in base ai momenti, ai calciatori che allena e all’avversario. Mi ha colpito molto positivamente, sono convinto sia destinato ad una grandissima carriera”.