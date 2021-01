Diritti tv, difficile che si arrivi a 1,15 miliardi per la Serie A: pronte due alternative

Per il Corriere dello Sport, le ipotesi sono quelle di cedere i diritti ad un intermediario o un bando per realizzare il “Lega Channel”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha delineato il quadro attuale della situazione dei diritti tv della Serie A.

La Serie A punta ad incassare 1,15 miliardi di euro a stagione, con un incremento di quasi 200 milioni rispetto al triennio precedente. Difficile, però, che l’obiettivo venga raggiunto. Anzi, stando ai rumors che circolano, quella quota non verrà nemmeno avvicinata. E allora che succederà? Beh, Dal Pino e De Siervo sarebbero già pronti a passare a una trattativa privata. Come già accaduto anche per i diritti esteri.

La Serie A si è riservata due strade alternative. La prima prevede la cessione di tutti i diritti ad un intermediario, che poi provvederà a rivenderli scegliendo le proprie modalità. La seconda è un bando riservato alla realizzazione del cosiddetto “Lega Channel”.