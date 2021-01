Di Francesco: “Col Napoli mancheranno Ounas e Godin”

L’allenatore del Cagliari in conferenza stampa: “Sappiamo gli azzurri quanto possono essere pericolosi, sono una squadra aggressiva”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha presentato la sfida col Napoli in conferenza stampa.

L’arrivo di Nainggolan ci dà tanto, è un po’ in ritardo di condizione ma conta averlo a disposizione. Ha caratteristiche difensive e offensive, l’importante è metterlo in campo perché è un giocatore che fa la differenza.

La squadra sta bene, al di là degli infortuni: mancheranno Ounas e Godin, oltre a Klavan per Covid. Mi dispiace tanto anche l’assenza di Rog, aveva fatto grandi miglioramenti in un ruolo che non è suo.

Abbiamo preparato la partita come al solito ma sappiamo il Napoli quanto può essere pericoloso, è una squadra aggressiva e dobbiamo essere bravi a sfruttare la nostra qualità. Giocherà Nandez tra i due mediani.