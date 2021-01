Demiral infortunato, la Juventus potrebbe giocare con Dragusin contro Lozano

Il tecnico ha fuori anche De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado (oltre a Dybala). A sinistra in difesa ha anche le opzioni Frabotta o Bernardeschi

Notte di pensieri per Andrea Pirlo. Contro il Napoli, nella Supercoppa, non potrà contare su De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, colpiti dal Covid, più Demiral fermato da un infortunio. Tre quarti della difesa titolare più la riserva più importante. n attacco, è assente Dybala. La casella che più preoccupa Pirlo è quella dell’esterno sinistro di difesa, il calciatore che dovrà affrontare Lozano l’uomo più temibile del Napoli. Pirlo insisterà su Frabotta? Oppure concederà spazio a Dragusin diciottenne centrale che ha esordito in Coppa Italia contro il Genoa. C’è anche un’altra soluzione, quella ideale per il Napoli: Bernardeschi basso a sinistra.