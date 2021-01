De Siervo: «La Supercoppa ci sarà, è stato un fuoco di paglia»

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato le indiscrezioni trapelate circa la richiesta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di spostare la sfida di Supercoppa contro la Juventus.

De Siervo ha commentato la gestione del momento di crisi per la pandemia.

«La Lega Calcio sta affrontando molte trasformazioni, lo sta facendo guardando al futuro con grande responsabilità, con l’aiuto di presidenti che guardano al futuro. Usciremo più forti dalla crisi che sta attanagliando il nostro movimento. Non vediamo ancora la fine del tunnel a la riapertura degli stadi, ma siamo convinti che in questo periodo così difficile possiamo uscire più forti come serie A nel nostro paese e soprattutto all’estero».