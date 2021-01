CorSport: vincendo la Supercoppa la mano di Gattuso sarebbe più pronta a firmare il rinnovo

Da qui a mercoledì sarà un periodo decisivo per il Napoli, scrive il CorSport. Una vittoria in Supercoppa, soprattutto, cambierebbe l’aspetto della stagione e avrebbe influenza anche sulla firma del rinnovo da parte di Gattuso.

“Magari è esagerato definire decisive per il futuro le quattro giornate che il Napoli vivrà da oggi a mercoledì, tutto sommato siamo ancora a metà gennaio, però, dire che le partite con la Fiorentina e con la Juve in Supercoppa potrebbero cambiare l’inerzia della stagione degli azzurri e di Gattuso, beh, è assolutamente realistico. Sliding doors, porte scorrevoli, per spiegarla come al cinema: la vita cambierà inevitabilmente a seconda dei risultati. E due vittorie migliorerebbero da un lato la classifica, il morale, il palmares e le ambizioni e dall’altro spazzerebbero via le polemiche e le critiche. Funzionerà proprio così se Rino dovesse conquistare il secondo trofeo in sette mesi: potrebbe guardare con il piglio ancora più fiero e una mano più pronta a firmare l’ormai famigerato prolungamento“.