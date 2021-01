CorSport: Juve-Napoli, Petagna c’è. In difesa rientra Di Lorenzo

Gattuso conferma la formazione che ha giocato domenica contro la Fiorentina. Unica eccezione per il difensore che torna dalla squalifica

“Petagna c’è”. Nell’analizzare la formazione che il Napoli schiererà stasera contro la Juventus, in Supercoppa, il Corriere dello Sport dà per certa la presenza dell’attaccante, reduce dall’infortunio contro la Fiorentina.

“Andrea ha smaltito la contusione al polpaccio sinistro rimediata domenica con la Fiorentina, ha partecipato regolarmente alla rifinitura andata in scena ieri prima della partenza per Reggio Emilia e, soprattutto, oggi sarà il riferimento d’attacco del Napoli”.

Al Mapei Stadium giocherà la stessa formazione che abbiamo visto in campo contro la Fiorentina, domenica. Un’unica eccezione: Di Lorenzo, che rientra dalla squalifica, al posto di Hysaj. Per il resto, in porta ci sarà Ospina, in difesa, con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly centrali e Mario Rui sulla fascia. In mediana Demme e Bakayoko. In attacco, dietro Petagna, Lozano, Zielinski e Insigne. Mertens inizierà dalla panchina, ha ancora dolore alla caviglia, ma, come ha detto ieri Gattuso, sta stringendo i denti ed è pronto a subentrare.