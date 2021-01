“Ci puoi scommettere!”, così Trippier piazzava puntate con gli amici sul suo trasferimento all’Atletico

Le conversazioni su WhatsApp che hanno inguaiato il difensore inglese, squalificato per 10 mesi. Ljubicic: “Per una cosa così nel tennis vieni sospeso per almeno 2 anni”

Per Ivan Ljubicic, ex top ten del tennis e allenatore tra gli altri di Roger Federer, una cosa del genere nel tennis sarebbe valsa una squalifica di 2 anni. Invece, trattandosi di calcio, Kieran Trippier è stato sospeso da tutte le attività legate al calcio per 10 settimane, e multato di 70.000 sterline.

Trippier è stato condannato dalla Federcalcio inglese per aver fornito ai suoi amici informazioni riservate utilizzate per piazzare scommesse suo trasferimento 25 milioni di sterline dal Tottenham all’Atletico Madrid, nel luglio 2019.

Le trascrizioni delle conversazioni su WhatsApp tra lui e gli amici che hanno scommesso sul suo futuro sono meravigliose. I messaggi si intrecciano tra tre gruppi con sei membri chiamati Final, Pint e Boys Promotions, quest’ultimo creato da Trippier stesso.

“Lump on if you want.” The WhatsApp messages that led to Kieran Trippier’s 10-week ban from football, according to a report published by the FA. pic.twitter.com/3OGUibpdgU — ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2021

La FA lo ha ritenuto colpevole di quattro violazioni delle regole del gioco d’azzardo. Ma non è stato accusato di trarre vantaggio dalle scommesse, più che altro di una “fiducia mal riposta”.

In un messaggio, secondo la FA, Trippier incoraggia un amico, Matthew Brady, a scommettere sul suo trasferimento, ma non si può dire che abbia “istruito, permesso, causato o abilitato MB a scommettere”.

Un altro amico, citato solo come “J”, ha piazzato una scommessa di 25 sterline su Trippier all’Atlético, vincendone 91,67. Mentre Oliver Hawley ha piazzato 16 scommesse sull’operazione di mercato con puntate che variavano da 8,75 sterline fino a 300. In precedenza aveva già perso una scommessa sul passaggio di Trippier alla Juventus. L’agente di Trippier, Greg Wadsworth, è incluso in uno dei gruppi e alcune delle scommesse di Hawley sono state piazzate immediatamente dopo che Wadsworth aveva detto che stava lavorando alla conclusione dell’affare.

Hawley, che viene descritto come un “giocatore incallito”, ha fatto una puntata combinata di 1.189,90 sterline, con vincite di 2.332,90 sterline. Hawley non è stato chiamato a testimoniare in difesa di Trippier, nonostante il suggerimento della FA di farlo. La FA ha ammesso che non c’erano prove che Trippier avesse “una conoscenza effettiva delle scommesse di OH”.

Secondo la FA, Hawley ha piazzato la sua prima scommessa su Trippier all’Atlético l’11 luglio e ha inviato un messaggio al difensore inglese 41 secondi dopo, che diceva “6/1 Athletico Madrid”, a cui Trippier ha risposto con tre emoji sorridenti. Sono seguiti altri due messaggi, poi stati cancellati. Un quarto d’ora dopo, Hawley ha piazzato altre due scommesse. Il giorno successivo ha nuovamente puntato sul trasferimento dopo che Trippier ha detto a un gruppo WhatsApp “sta accadendo” e l’ha fatto di nuovo il 13 luglio. Il 14 luglio Trippier ha incontrato Brady al parco e poi si sono scambiati messaggi per telefono. Durante quella conversazione, Brady ha scritto: “Devo chiederti se ci vai”, Trippier ha risposto con quattro emoji sorridenti, e con un “Can do mate”. Brady ha risposto: “100% Tripps?” “Sì amico”, ha risposto Trippier. “Però non incolparmi se qualcosa va storto”. “Certo che no, non essere sciocco amico, sto solo scherzando“.

Poco prima Hawley aveva piazzato un’altra scommessa, questa volta di 300 sterline, a 4/11.

Il 16 luglio l’affare s’è concluso e Trippier ha informato i suoi amici che si sarebbe recato a Madrid per una visita medica. Hawley ha quindi piazzato l’ultima delle sue scommesse, del valore di 20 e 300 sterline.

La FA ha accettato la linea difensiva secondo la quale è normale informare gli amici di un trasferimento, tanto più quando si tratta di cambiare Paese, e che Trippier non ha tratto profitto dalle scommesse. Ma non che i messaggi fossero solo scherzi tra amici.