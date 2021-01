Cagliari-Napoli, Gattuso convoca Cioffi, attaccante della Primavera

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per Cagliari-Napoli. La partita è in programma domani alle 15, sotto la direzione dell’arbitro Manganiello di Pinerolo. Il Napoli si presenta alla trasferta con problemi in attacco, con l’assenza di Mertens e Osimhen e in difesa, con Koulibaly ancora infortunato.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi (attaccante Primavera classe 2002, maglia numero 58).