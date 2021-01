Repubblica: “Non è la prima volta che Insigne sbaglia nelle partite clou”

“Il Napoli ha pagato dazio alla serata no di molti big: paralizzati dalla tensione: da Manolas (in tilt nella ripresa) a Zielinski e Bakayoko”

Per Repubblica Napoli, «è stata la desuetudine ad affrontare partite del genere a condannare gli azzurri».

Gattuso ha pagato dazio alla serata no di molti big: paralizzati dalla tensione. Emblematiche le lacrime al fischio finale di Insigne (…). Il capitano s’è fatto schiacciare dalle pressioni e non è la prima volta che gli succede, nelle gare clou. Ma lo stesso discorso deve essere allargato ad altri suoi colleghi non di primo pelo: da Manolas (in tilt nella ripresa) a Zielinski e Bakayoko, che ha favorito il gol di Ronaldo con un assist involontario. Sono venuti meno proprio i giocatori che per carisma ed esperienza avrebbero dovuto trascinare la squadra.