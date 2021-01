Alvino: “De Laurentiis è vicino a Gattuso e alla squadra, clima sereno”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis è con la squadra attraverso un post sui propri canali social.

De Laurentiis vicino a Gattuso e alla squadra. Una domenica in ritiro con gli azzurri per ADL che a mezzogiorno si è presentato nell’albergo che ospita il Napoli in attesa del match con il Parma. Il presidente raggiungerà poi il Maradona con tutta la comitiva. Registrato in ritiro un clima assolutamente sereno e la giusta concentrazione in vista della gara con i ducali.