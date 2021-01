Abbiamo scelto di perdere contro una Juve più brutta di noi

Perché alzare muri contro pistole di gomma? Lorenzo, ora il tuo errore sarà l’alibi migliore, il tappeto sotto cui la polvere verrà nascosta

La sofferenza non è nelle sconfitta è nel vedere una squadra bullizzata per scelta. Perché alzare muri contro pistole di gomma?Perché difendersi, attendere…il goal degli avversari?

😉 Chucky prova a fare l’attaccante, va vicino al goal poi resta solo in missione in una terra inesplorata. Petagna mette le tende nell’aiuola arida e fa amicizia con i moscerini. Ospina costruisce dal basso fino alla punta… Sotto la palla di Manolas…

❤ Lorenzo mio ora il tuo errore sarà l’alibi migliore, il tappeto sotto cui la polvere verrà nascosta. Il coraggio di calciarlo vale quanto le lacrime alla fine. Forza Capitano mio! Non ti vedono quando ti costringono a fare il…Terzino

Abbiamo reagito al goal fortunoso di Ronaldo con la stessa intensità e rabbia con cui reagiamo al suono della sveglia la mattina… Veleno? Rabbia? Cattiveria? Rassegnazione, desolazione, disincanto…

😊 Demme. nano tra i giganti, il souvenir di quel viaggio chiamato equilibrio….Anima nuova, anima salva, sorriso malinconico di qualcosa che somiglia al calcio che ci piace.

🙄 Esce Insigne, no esce Mario Rui, aspè chi gioca dietro? Ma chi va a sinistra? La Juventus ci guarda e non crede ai suoi occhi…

😎 Abbiamo perso perché la Juve ha Ronaldo e Morata e l’arbitro…Ah no, stavolta no!

Invece abbiamo perso perché, come sempre, decidiamo di non giocare, di regalare campo, di accettare il palleggio… Anche contro una Juventus persino più brutta di noi!

Sempre e Comunque Forza Napoli

❤

‘E che Maradona v’accumpagne.