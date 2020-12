Ziliani: i “parrucconi” del calcio vogliono fare una Champions “obesa”

Li definisce “parrucconi” Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano, riferendosi ai vertici di Uefa, Eca e European Leagues che stanno per presentare il loro progetto per rinnovare la Champions dal 2024

Sarà una Champions “obesa”, secondo l’opinionista che sarà aperta non più a 32, ma 36 squadre

L’idea era quella di formare 6 gironi di 6 squadre, ma secondo alcune indiscrezioni del Times

la Premiata Ditta “Ceferin, Agnelli & C.”Ha deciso di far scomparire i gironi varando un campionato unico a 36 squadre in cui ogni club incontra 10 avversari diversi, 5 in casa e 5 in trasferta: per la serie, se non è zuppa è pan bagnato.